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24.01.2020 18:15
Рубрика: Общество

Росстат: Численность населения России снижается два года подряд

Текст: Ольга Игнатова

Из опубликованной сегодня Росстатом предварительной оценки численности постоянного населения России на 1 января 2020 года и в целом за 2019 год следует, что россиян за год стало меньше.

Фото: iStock
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Так, на 1 января 2020 года в России проживают 146 745 098 человек. На 1 января 2019 года численность населения составляла 146 миллионов 780,7 тысячи человек. Соответственно, численность сократилась на 35,6 тысячи человек.

Численность населения по итогам 2018 года составила 146,9 млн человек, а по итогам 2019 года -146,8 млн. При этом в городе стабильно проживают 74-75 процентов населения, а в сельской местности, соответственно, 25-26 процентов. За два года россиян стало меньше более чем на 135 тысяч человек.

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 года. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн человек к началу 2036 года. Самый пессимистичный - снижение численности населения до 134,3 млн человек. Наиболее реальный вариант - к 2036 году в стране будет проживать 143 млн человек.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат

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