Ростуризм рекомендовал отказаться от туров в Китай

Ростуризм распространил сообщение, в котором рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай. Одновременно в сообщении содержится рекомендация как организованным, так и индивидуальным туристам воздержаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране.

По заявлению ведомства, отказавшиеся от уже приобретенных туров в Китай россияне "могут требовать полного возврата средств". Туроператорам предлагается предлагать россиянам поездки "в более эпидемиологически благополучные страны, чем Китай".

В сообщении ведомства подчеркивается, что туроператоры и турагентства обязаны сообщать о возможном риске заражения новым коронавирусом в КНР, который стал причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань. Впоследствии случаи заболевания обнаружились в других городах КНР, в США, Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме. Причем, китайские медики сообщали, что вирус передается от человека к человеку.