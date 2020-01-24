Румыния потребовала разъяснений после слов Зеленского про оккупацию

Бухарест обратился за разъяснениями к украинскому МИД после упоминания Северной Буковины в недавней речи президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынского посольства.

"Мы требуем разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражаем удивление этим и подчеркиваем необходимость правильного понимания истории", - говорится в сообщении дипмисси.

Ранее украинский лидер, говоря о событиях столетней давности, отметил, что "большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии". Однако в английской версии выступления президента ко Дню соборности слово "заняли" заменили на "оккупировали".

Украинский посол в Бухаресте Александр Банков отметил, что произошедшее - "неприятная ситуация", которая является результатом лишь неправильного перевода.