Как найти скрытые названия сахара на этикетках продуктов

Производители продуктов питания в силу различных причин предпочитают завуалировать на этикетках вещества, из которых изготовлен товар. Основатель проекта HealthNorms Мария Попова рассказала, как правильно читать этикетки, чтобы получать достоверную информацию о продукции.

В первую очередь повышенное внимание требуется уделить этикеткам, где слишком часто мелькают слова, больше похожие на элементы таблицы Менделеева и много упоминаний Е-добавки с цифрами. Тем не менее некоторые Е-добавки безвредны, например гуаровая камедь может быть обозначена как Е-412 и она безопасна для здоровья.

Трансжиры могут скрываться под названием "гидрогенизированные", "частично гидрогенизированные", "кондитерские" жиры и масла. Однако чаще всего производители маскируют сахар. Он может скрываться за словами "патока", "мальтодекстрин", "глюкоза" и "сироп".

"Если на упаковке стоит "фруктоза" и преподносится как здоровая альтернатива сахару, знайте, это не так: фруктоза почти полностью метаболизируется в печени и ее высокое потребление уже доказано - негативно влияет на здоровье. Здесь и метаболический синдром, и ожирение печени, и другие неприятные слова", - заявила KP.RU нутрициолог.