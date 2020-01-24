СМИ: Кипр будет блокировать введение ряда антироссийских санкций ЕС

Власти Кипра не будут голосовать за введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав Российской Федерации, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По мнению зарубежных СМИ, таким образом Никосия планирует оказать давление на ЕС и добиться рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

Но власти островного государства отрицают связь между блокированием санкций против России и введением рестрикций в отношении Турции за геологоразведку. По словам официального представителя министерства иностранных дел Деметриса Самуэля Кипр будет настаивать на пересмотре предлагаемых Евросоюзом мер в отношении официальных лиц РФ.