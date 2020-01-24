Советский джип: ГАЗ-69 пользовался популярностью на Ближнем Востоке

Советские ГАЗ-69 поставлялись почти в шесть десятков стран мира. За свою простоту и неприхотливость они пользовались заслуженным уважением как у гражданских структур, так и у вооруженных сил. В Сети появилась фотография таких вездеходов на улицах Багдада, сделанная в 1961 году.

بغداد - إستعراض عسكري في شارع السعدون

صورة توثيقية تعود الى عام 1961#iraqesque #baghdad_salam pic.twitter.com/QgnQXBAHkN — Baghdad Dar Al Salam (@baghdad_salam) January 21, 2020

В иракской армии эти автомобили служили в 60-70-е годы. Позже вместе с УАЗ-469 они активно применялись во время ирано-иракской войны.

Их изображения можно увидеть в репортажах из районов боевых действий этого долгого и очень кровопролитного конфликта.

"Шестьдесят девятые" использовались как командирские машины, на них также устанавливалось вооружение вроде безоткатных орудий и станковых противотанковых гранатометов.

Необходимо отметить, что такие советские джипы эксплуатировались военными и других арабских государств. Например, в Сирии. В этой стране "демобилизованные" образцы можно увидеть до сих пор.

В армии Египта применялись еще самоходные противотанковые установки 2П26 "Шмель". Запускаемые с них ракеты 3М6 могли пробивать 300 мм брони и поражать вражеские цели на дистанции в 2000 метров. Управляемые вручную по проводам они требовали высокой квалификации операторов. Во время войны 1967 года египетские бойцы смогли поразить около десяти танков противника.

Что любопытно, после разгрома египетских войск на Синайском полуострове израильтянам достались несколько десятков таких ПТРК, которые были приняты на вооружение и списаны лишь после войны 1973 года. Также ГАЗ-69 использовались в Армии обороны Израиля как обычные транспортные машины.