США расширили санкции против Ирана

Вашингтон ввел дополнительные санкции против физических лиц и компаний из Ирана. В обновленный список попали граждане КНР и Ирана, а также юрлица, входящие в нефтяной сектор.

Это, в частности, Triliance Petrochemical Co. Ltd. и Sage Energy HK Limited из Гонконга, Peakview Industry Co. Limited из Шанхая и Beneathco DMCC со штаб-квартирой в ОАЭ. Все они, как считают в американском минфине, причастны к незаконному экспорту нефти из Ирана.

"Попавшие под санкции компании помогали экспорту иранской нефтехимической и нефтяной продукции в нарушение санкций США", - передает РИА Новости сообщение ведомства.

Напомним, Вашингтон выступает за сокращение экспорта иранской нефти до нуля в связи с обвинениями в адрес Ирана, который якобы реализует свою ядерную программу. Напомним, в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из так называемой ядерной сделки с Тегераном.