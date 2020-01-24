В Камбодже найдена 1500-летняя статуя невиданного бога

В Камбодже при проведении раскопок на территории Национального парка Пном-Кулен в округе Свай-Лоу сотрудники Департамента окружающей среды провинции Сиемреап и археологи обнаружили большую статую крокодилоподобного бога Макара, созданную полторы тысячи лет назад.

Как сообщает The Khmer Times, статуя была изготовлена из песчаника в VI веке нашей эры. Ее высота составляла около 2,4 метра, а диаметр - 97 сантиметров. К сожалению, она оказалась расколотой на 13 частей. Ученые не исключают, что ее разбили еще в древности - возможно, в ходе религиозного ритуала.

"По мнению экспертов, это статуя Макара - бога с головой крокодила, - говорит директор провинциального Департамента окружающей среды Сунь Конг. - Подобных статуй мы никогда раньше не встречали. Мы еще не вывезли фрагменты статуи из парка, они находятся под охраной лесников".

Он отметил, что при изучении местности специалисты не нашли фундамента ни одного храма. Это озадачило ученых. Как правило, божественные статуи устанавливались у входа в храм в качестве охранников. Но в данном случае, видимо, некий мастер просто вырезал статую из песчаника.

К слову, артефакт был обнаружен случайно. Местный житель по имени Чим Самрити отправился в парк за бамбуком для своего ремесла. Попутно он обычно ищет и священные предметы.

Обнаружив статую, Самрити тут же сообщил о находке местным властям. Он также участвовал в проведении раскопок и даже помог археологам найти несколько фрагментов артефакта.