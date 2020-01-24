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24.01.2020 18:27
Рубрика: Общество

Изотопы помогли раскрыть тайну мегалитов Испании

Текст: Денис Передельский
Фото: Javier Ordono, Department of Archaeology and New Technologies Фото: Javier Ordono, Department of Archaeology and New Technologies
Фото: Javier Ordono, Department of Archaeology and New Technologies

Международная команда исследователей из Великобритании, Бельгии и Испании провела изотопный анализ зубов 27 человек, которые жили и были похоронены в мегалитических гробницах и пещерах около 5500 лет назад, и установила, что эти люди принадлежали двум разным общинам.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые изучили останки 27 взрослых людей, которые ранее были найдены на севере Испании в регионе Риоха-Алавеса. Часть тел была похоронена в пещерах, часть - в мегалитических гробницах.

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Возраст захоронений составляет около 5500 лет. Они расположены на расстоянии 4-6 километров друг от друга. Долгое время считалось, что погребенные люди были членами одной общины, но обладали разным социальным статусом. Те, кто жил в предгорьях, использовали пещеры, а те, кто жил в долине, создавали мегалитические могилы.

Опровергнуть эту гипотезу позволил изотопный анализ. Исследователи взяли зубы древних людей. Известно, что зубы с течением времени сохраняют следы тех продуктов, которыми питались люди. В каждом географическом регионе имеется собственный уникальный изотопный "отпечаток".

Исследование доказало, что две группы на самом деле были отдельными сообществами. На это указывают различия в рационе. Анализ показал, что люди, похороненные в мегалитических могилах, потребляли растительной пищи больше, чем те, кто был похоронен в пещерах, особенно в детском возрасте. И наоборот: те, кто жил в предгорьях, ели больше мяса.

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди в группах жили отдельно друг от друга в течение большей части, если не всей своей жизни. По мнению исследователей, это и делает их отдельными "сущностями". При этом представители двух общин довольно часто взаимодействовали.

Возможно, между ними происходили стычки. Впрочем, также не исключено, что они заключали смешанные браки и торговали друг с другом.

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