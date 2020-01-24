Только народное единство спасет православные святыни в Черногории

В четверг, 23 января, в Черногории, где, по словам Патриарха Сербского Иринея, развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей", прошли самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста. При этом Крестные ходы верующих двигались по всей стране под лозунгом "Только единство спасет святыни", напоминая тем самым многовековой национальный девиз сербов, служивший для консолидации народа в периоды смертельной опасности, - "Только единство спасет сербов".

К верующим в Подгорице обратился Дарко Джого, священник, профессор, замдекана Православного богословского факультета имени святого Василия Острожского Университета в Восточном Сараево. "Мы любим ее, обнимаем ее и всегда помним о ней, поскольку мы на протяжении веков пели песни о Черногории и вместе с нашими братьями за нее головы клали. Я приехал сюда, поскольку знаю старую мудрость: "Тяжело брату без брата своего!" Милые братья и сестры, мы знаем, как серьезные люди, что когда наступает несправедливость, необходимо ей в лицо сказать, что - это несправедливость, поскольку несправедливость порождает несправедливость, также как истина и святыня создают новые истины и святыни".

Об этом же предупреждает и епископ Бачский, подчеркивая, что в Черногории "ситуация изменилась, и притом в худшую сторону". По его словам, "новейший злокозненный замысел черногорского президента Мило Джукановича и его камарильи заключается в том, чтобы узаконенным беззаконием, нацеленным только и исключительно против нашей Церкви, запретить ее существование, уничтожить ее бытие, отнять ее святыни и ее имущество".

Между тем сам Мило Джуканович, инициировавший в конце декабря 2019 года по указке из Вашингтона утверждение дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", не намерен идти на компромисс с православными верующими и отзывать противоречивый антицерковный документ. "Если бы мы считали, что этот закон должен быть отозван, то мы бы однозначно его не принимали. Все аргументы, которые мы услышали против этого закона, мы слушали все предыдущие четыре года", - заявил в интервью агентству "Танюг" черногорский лидер.

Этот вопрос накануне поднимался на встрече сербского и черногорского лидеров в Иерусалиме, однако Александр Вучич и Мило Джуканович так и не смогли о чем-то конкретном договориться. "Мы долго разговаривали о положении сербского народа и недавно принятом законе о свободе вероисповедания в Черногории и согласились, что наши позиции очень удалены и по этим вопросам нет возможности достичь общей позиции, - рассказал президент Сербии. - В то же время мы разговаривали как цивилизованные и ответственные люди, отдающие себе отчет, что Сербия и Черногория не должны быть противопоставлены друг другу и необходимо в кратчайшие сроки продолжить переговоры ради снижения напряженности и поиска решения".

Уже очевидно, что Сербская Православная Церковь стала серьезным препятствием на пути реализации геополитических замыслов Вашингтона и Брюсселя на Балканах, устранить которую взялись, по утверждению епископа Бачского, "некие могущественные круги алчных западных элит и квазиэлит". В качестве подтверждения данного тезиса может служить и доклад "Сила перспективы: почему членство в ЕС остается важным для Западных Балкан", подготовленный в январе авторитетным Европейским советом по международным отношениям. В аналитическом документе делается прогноз, что именно СПЦ может стать потенциальной "горячей точкой" в Черногории и Косово.

Борьба со СМИ в Черногории

Официальная Подгорица при поддержке Вашингтона и НАТО объявила войну независимым СМИ. Так, в январе были арестованы редактора порталов "ФОС" Анджела Джиканович, "Борба" Дражен Живкович и "Ин4с" Гойко Раичевич. Осуществлялось это по абсолютно надуманным обвинениям в "распространении паники и беспорядков". В защиту журналистов выступили свыше 100 интеллектуалов из региона и России.

В пятницу, 24 января, издание "Ин4с" сообщило о том, что арестован известный журналист, лидер движения "анти-НАТО", автор проекта "Балканист" Игорь Дамьянович.

Экспертные оценки

Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич обращает внимание на тот факт, что направление "специальных команд" НАТО в Черногорию представляет собой еще одно доказательство того, что альянс намерен произвести "украинизацию Черногории". "То, что НАТО никогда не удавалось сделать с русским народом, - это сейчас альянс хочет сделать с сербским в Черногории, - цитирует слова аналитика портал "vesti-online". - Определенная служба НАТО координирует соответствующие шаги полиции и прокуратуры в Черногории. Именно она стоит за последними арестами журналистов, принуждая к цензуре и создавая атмосферу страха в СМИ, а все это делается в целях противодействия вымышленной "гибридной войне" с Россией и "великосербской агрессии".

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, один из наиболее авторитетных сербских интеллектуалов, подписавших петицию в защиту СПЦ в Черногории. Историк в интервью "Российской газете" открыто предупреждает, что агрессия Запада против сербов, которых там считают "малыми русскими", - это всего лишь подготовка к походу на Россию. "Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году, - заявил он. - Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".