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24.01.2020 13:25
Рубрика: Экономика

Топилин назвал сумму для обеспечения выплат ветеранам к юбилею Победы

Текст: Марина Гусенко

Выплаты ветеранам к юбилею Победы будут стоить бюджету 60 миллиардов рублей. Об этом сказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Стало известно, какие региональные выплаты получат ветераны к 9 Мая

Он уточнил, что в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны ее участники, ветераны и труженики тыла получат единовременные выплаты, о которых ранее сказал президент страны: по 75 тысяч или 50 тысяч рублей.

В настоящее время ПФР направил в Минтруд России поправки в закон о бюджете на 2020-2022 годы, предусмотрев увеличение финансирования на эти выплаты.

Напомним, ветераны ВОВ и люди приравненных к ним категорий должны будут получить единовременную выплату в 75 тысяч рублей, труженики тыла - по 50 тысяч. Ранее к годовщинам Победы, люди получали выплаты по 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд 75-летие Победы

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