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24.01.2020 19:19
Рубрика: Спорт

Три российские фигуристки лидируют после короткой программы на ЧЕ

Текст: Анна Козина
Победительница финала Гран-при Алена Косторная захватила лидерство после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. На втором и третьем местах идут еще две россиянки и ученицы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова и Александра Трусова.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Поскольку в короткой программе нельзя исполнять четверные прыжки, Алена Косторная заведомо была фаворитом, так как имеет в своем арсенале тройной аксель - сложнейший прыжок в женском одиночном катании. Алена также сделала тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп". Несмотря на безошибочный и вдохновенный прокат, Косторная уступила своему же рекорду мира - 84,92 балла против 85,45. Эту оценку она получила как раз в финале Гран-при.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Анна Щербакова, которая в этом году стала двукратной чемпионкой России, набрала за короткую программу 77,95 балла. До личного рекорда Аня тоже не дотянула, но все элементы исполнила чисто: двойной аксель, тройной флип и сложнейший каскад "тройной лутц - тройной риттбергер".

Александра Трусова не стала рисковать и исполнять тройной аксель, который впервые попыталась приземлить в финале Гран-при. Саша исполнила двойной аксель, правда, с ошибкой на выезде, потом сделала тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп". Впрочем, помарка на акселе не помешала Трусовой набрать лучшие оценки в сезоне - 74,95 балла.

Перед произвольной программой Трусова уступает Косторной почти 10 баллов. Но, напомним, что Александра заявила пять четверных прыжков. Так что борьба за медали еще не закончена.

Чемпионка Европы определится завтра поздно вечером по московскому времени.

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