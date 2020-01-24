Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки", который вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В новом указе дополнен список случаев освобождения некоторых организаций от обязанности собирать, обезвреживать и использовать отходы, а также вносить за это плату (которая, к слову, увеличивается с 180 белорусских рублей за тонну до 270, при этом снижается плата за биоразлагаемую упаковку - с 180 до 90). Далее в документе более подробно, чем в указе от 2012 года, раскрывается вопрос использования денежных средств, полученных от производителей и поставщиков упаковки. В частности, за их счёт будут исследоваться и внедряться новые технологии по переработке и использованию отходов.

Новый указ снимает некоторые ограничения по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора бумажных и картонных отходов. Исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков. При использовании организацией вторичного сырья (стеклобоя и макулатуры) во время производства экоупаковки на территории страны, ей компенсируют разницу в стоимости между переработанным сырьём и полимерной упаковкой.

Также в Беларуси заработает новая система возврата тары. Она будет похожа на систему, существовавшую в СССР, когда люди сдавали многоразовую стеклянную тару в специальных местах сбора отходов, а за это получали деньги. То есть, покупая в магазине бутылку, человек дает своеобразный залог, сдавая использованную бутылку, он получает его обратно. Такая система была введена в Литве в 2016 году и оправдала себя, так как возвращается 93% тары. В Беларуси внедряется похожая система. Но вернуть можно будет не только стеклянные, но и жестяные, и ПЭТ-бутылки.