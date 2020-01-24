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24.01.2020 14:39
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали о значении голосования по поправкам в Конституцию

Текст: Кира Латухина
В Кремле подчеркнули, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию - не формальность.
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

"Порядок и сроки голосования будут уточнены, они сейчас разрабатываются", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда будет проведено всенародное голосование по поправкам в Конституцию: до подписания закона или после. И, конечно же, своевременно о них станет известно, добавил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Исходим, прежде всего из того, что это голосование - не простая формальность, а именно решение президента устроить это голосование, хотя де-юре такой необходимости нет, - пояснил Песков. - Но тем не менее, это не формальность, а именно голосование "за" или "против"". И если люди посчитают нецелесообразным, то так и произойдет, добавил он.

"Не буду говорить о микромодальностях, но исходим из того, что голосование никоим образом не может быть простой формальностью", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Изменения в Конституцию РФ

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