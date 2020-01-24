В Лондоне установят сеть видеокамер по распознаванию лиц

Британскую столицу в ближайшее время покроют сетью видеокамер для распознавания лиц. При этом, как отмечает ВВС, сотрудники полиции предупредят граждан, что за ними ведется наблюдение, раздавая им листовки.

По замыслу лондонской полиции, камеры будут использоваться для поиска лиц, разыскиваемых за тяжкие и насильственные преступления. Как отметил помощник комиссара Скотланд-Ярда Ник Эфгрейв, новые технологии, которые разрабатывались для обеспечения безопасности людей, вызвали одобрение у общественности. Система также может быть использована для поиска пропавших детей.

Пилотные испытания новой технологии, которые проводились в крупных торговых центрах Лондона и в Южном Уэльсе, показали, что система камер, которые будут использоваться в течение пяти-шести часов одновременно, способна опознать до 70 процентов подозреваемых.

Вместе с тем, инициатива столичной полиции вызвала вопросы у представителей правозащитных организаций, которые посчитали установку видеокамер серьезной угрозой гражданским свободам и конфиденциальности личных данных. Правозащитники заявили о том, что не 70, а только 19 процентов распознаваний лиц в ходе пилотных испытаний "было достоверным".

Ожидается, что камеры установят на лондонских улицах в течение ближайшего месяца.