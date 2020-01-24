В Основном Законе могут закрепить сохранение исторической памяти

В текст Конституции могут быть внесены тезисы о сохранении исторической памяти и значении культуры для российского народа, а голосование по изменению Основного Закона может пройти в будний день. Такие варианты поправок ко второму чтению президентского законопроекта обсудили в четверг участники профильной рабочей группы.

В четверг Госдума приняла документ в первом чтении, времени на подготовку поправок дано немного - 15 дней. Участники группы немедленно приступили к их подготовке.

"Сегодня мы обсудили многие вопросы, касающиеся организации голосования", - рассказал журналистам сопредседатель группы, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Мы сейчас будем обобщать эти предложения, и дальше члены рабочей группы будут принимать те или иные варианты решений. Развилок очень много", - добавил он.

В числе вопросов, по которым мнения членов группы разошлись, сенатор назвал день голосования - среди предложений не только традиционное воскресенье, но и будний день. Депутат Ярослав Нилов предложил провести голосование в среду.

Ряд участников дискуссии считает, что таких дней должно быть два или три, чтобы все желающие успели высказать свое мнение. "Если это будет рабочий день, может быть, не делать это одним рабочим днем? Может, это сделать двумя-тремя рабочими днями? - считает сенатор Алексей Пушков. - Может быть, дать дополнительный выходной день среди недели для этого голосования?"

Среди предложений по дню голосования - не только традиционное воскресенье, но и будний день

В любом случае будут использованы все имеющиеся возможности избирательной системы, чтобы процесс волеизъявления был понятным и прозрачным, а его итоги ни у кого не вызвали сомнений. Рабочая группа выберет наилучший вариант вместе с представителями ЦИК России. Рассматриваются предложения не только от парламентариев и юристов, любой участник группы может высказать предложения, исходя из интересов своей сферы деятельности.

Особое внимание участники группы уделили наблюдению за выборами. Предполагается, что оно будет общественным, такая форма вновь появилась в российской избирательной системе на выборах президента в 2018 году. Собственно, эта кампания и послужит образцом для всероссийского голосования. Как именно будет выглядеть процедура, участники рабочей группы решат вместе со специалистами ЦИК.

Корпус президентских поправок может быть расширен. Как уже сообщалось ранее, неприкосновенными остаются 1-я, 2-я и 9-я главы Основного Закона. А вот преамбула может претерпеть изменения.

"Сразу несколько членов рабочей группы говорили о том, а не пересмотреть ли нам преамбулу у Конституции. Мы это тоже отдельно обсудим", - рассказал Андрей Клишас.

"Мне кажется совершенно справедливым, когда говорят о фальсификации истории, что нужно превратить противодействие этой фальсификации, сохранение нашей исторической памяти в конституционные ценности. Есть прекрасное место - это преамбула Конституции", - добавила сопредседатель группы Талия Хабриева.

Если эта поправка будет принята, то в преамбуле Конституции может появиться новая формулировка. Как рассказала сенатор Светлана Горячева, вместо слов "чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость", предлагается вписать более широкое определение - "уважая и почитая историю своего Отечества и его великих побед в борьбе за свободу и независимость, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к родной стране, веру в добро и справедливость".

Еще одну инициативу выдвинули деятели культуры, ее рабочее название поправка "Калягина - Пиотровского - Мацуева". Они предлагают дополнить одну из статей Основного Закона тезисом о том, что "культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством".

"Культура действительно является нашим символом, символом нации, символом истории, нашим преимуществом", - сказал журналистам Михаил Пиотровский. "Она нуждается в том, чтобы в Конституции было закреплено не только право каждого заниматься культурой, право каждого иметь доступ к культуре, но и право культуры на то, чтобы ее защищало и оберегало государство", - добавил он.

Следующее заседание рабочей группы состоится в понедельник, 27 января. Кроме того, участники группы, как, кстати, и депутаты Госдумы, отправятся в регионы, чтобы обсудить проект поправок в Конституцию с общественностью.