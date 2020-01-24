В Польше посчитали форум памяти жертв холокоста поражением Варшавы

Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста стали важной темой в польских СМИ за пятницу, 24 января. Одно из самых авторитетных изданий страны, Rzeczpospolita, оценила итоги прошедшего в Иерусалиме мероприятия как поражение Варшавы.

"Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", - цитирует перевод текста РИА Новости.

Газета отметила, что Владимира Путина в Израиле внимательно слушали 48 королей, президентов и премьер-министров со всего мира. И он, вопреки опасениям, перечислил поляков среди славянских народов, которые должны были быть уничтожены после евреев. А приводя примеры "пособников нацистов, без которых Холокост не случился бы", упомянул Украину и Литву.

Rzeczpospolita полагает, что у Кремля больше не было смысла "нападать на Польшу", поскольку и без того российская версия истории - об освобождении Красной армией Восточной и Центральной Европы, оккупированной Третьим рейхом, была принята в Яд ва-Шем безоговорочно, подчеркивает в своем обзоре прессы Polskie Radio.