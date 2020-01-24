В результате стрельбы на юго-западе ФРГ погибли шесть человек

Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии). Как говорится в сообщении в Twitter местной полиции, нападавший был один. Его удалось задержать.
Schietpartij in het Duitse Baden-Württemberg. Volgens de politie zijn er meerdere doden.#RotamSee— NieuwsBlog | brekend (@NBbrekend) January 24, 2020
https://t.co/AJlXnAU8k3pic.twitter.com/QUtrVD2orD
СМИ утверждают, прозвучало не менее десятка одиночных выстрелов. По словам очевидцев, у преступника было автоматическое оружие.
Практически сразу после инцидента исторический центр города перекрыли, остановилось движение общественного транспорта. В настоящее время улицы патрулируют усиленные отряды полиции, а также военные.
По данным издания Focus Online, двое раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В правоохранительных органах не исключают, что это мог быть теракт. Расследованием инцидента занялось антитеррористическое подразделение местной прокуратуры.