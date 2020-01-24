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24.01.2020 23:17
Рубрика: В мире

В США пилот временно потерял зрение после ослепления лазером

Текст: Андрей Васильев

Пилоты двух самолетов были ослеплены лазером во время приземления в международном аэропорту Сарасота-Брадентон во Флориде.

Фото: AP Photo/Jennifer McDermott
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Одним из самолетов был маленький Cessna Skyhawk, а другим - United Airbus A320, который летел во Флориду из Ньюарка, штат Нью-Джерси. Оба самолета благополучно приземлились.

При этом пилот одного из воздушных судов временно потерял зрение, но сумел посадить самолет, сообщает USA Today. Пилот сообщил, что он не мог видеть предметы в течение 40 минут после инцидента. Он был доставлен в местный медицинский центр, и несколько часов спустя выписан из него.

Полиция задержала 41-летнего местного жителя, который подозревается в ослеплении пилотов двух самолетов. У него была обнаружена лазерная указка. Ранее он четыре раза пытался таким образом помешать посадке воздушных судов.

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