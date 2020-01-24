В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека

Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека. Об этом в телеэфире заявил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

Россиян среди погибших и пострадавших нет, уточняет посольство РФ в Анкаре.

"По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией", - сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

По сведениям Управления по ЧС и стихийным бедствиям Турции, магнитуда землетрясения достигала 6,8. Очаг залегал на глубине 10 км в провинции Элязыг. При этом толчки ощутили жители Израиля, Ирака и Сирии.