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Китай готовится к встрече Нового года
24.01.2020 13:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вирус по-новому сплотил граждан Китая

Сегодня в Китае канун Чуньцзе - самого важного семейного праздника китайцев. Однако из-за нового вируса многие отказываются от встреч с родными, отменяют отпуск или участвуют в борьбе с эпидемией, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". 1,4 миллиарда граждан страны вместе борются с вирусом, заботясь о Родине и семье.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

По состоянию на 24:00 23 января выявлено 830 случаев заражения пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа. Больные найдены в 29 регионах материковой части КНР, 5 случаев зарегистрировано в Сянгане, Аомэне и на Тайване, и 9 - за рубежом. Чтобы остановить эпидемию, многие решили не ехать домой и в путешествия; отменяются праздничные мероприятия - людям советуют посмотреть дома новогодний гала-концерт. Хотя друзья и родные не могут собраться за одним столом, они поздравляют друг друга по видеосвязи.

Самое трогательное - то, что медработники со всего Китая едут в Ухань, чтобы вместе с коллегами бороться с напастью, показывая профессионализм и высокую ответственность. 84-летний академик Инженерной Академии Китая Чжун Наньшань не советует другим ехать в Ухань, но сам безоглядно отправился туда. 28-летний медработник Центральной больницы Уханя Ван Тао вернул билет на поезд и решил остаться на "фронте". Многие медики работают не покладая рук. Во время праздника они показывают выдающиеся качества, получая уважение людей.

Все это не обходится без своевременных, решительных и открытых мер китайского правительства, а также активного международного сотрудничества. В последние дни новая пневмония была включена в перечень контроля за инфекционными болезнями. Временно закрыты внешние каналы города Ухань, экстренно выделен 1 миллиард юаней для борьбы с эпидемией. Китайское правительство приняло разумное и мужественное решение. Защита жизни и здоровья людей важнее всего остального.

Ночью 23 января в ВОЗ заявили, что еще слишком рано объявлять вспышку в Китае ЧС в глобальном здравоохранении, заслуживающей международного внимания. Причина в том, что число зараженных не достигло стандарта для объявления ЧС. Организация выразила благодарность за сотрудничество и прозрачность работы китайского правительства и особенно за то, что китайские специалисты быстро классифицировали вирус и поделились полученной информацией с международным сообществом.

В этой борьбе китайцы обнаружили новый повод для единения нации. Самоотверженность, профессионализм, боевой дух и взаимная помощь - это дух китайского народа, который помогает преодолеть любые невзгоды и трудности.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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