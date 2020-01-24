Все рейсы из Уханя в Москву отменены

До последнего времени China Southern Airlines являлась единственной авиакомпанией, которая осуществляла прямые перелеты из российской столицы в этот город в центральной части Китая. Полеты выполнялись по средам, пятницам и воскресеньям.

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в центральной части Китая в конце прошлого года. В настоящее время число подтвержденных случаев заражения возросло до 876 человек, 26 человек умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая пневмония из того же рода, что и так называемый верблюжий грипп, а также по ряду параметров схожа с вирусами, вызывавшими острый респираторный синдром. Коронавирус этой разновидности потенциально способен вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.