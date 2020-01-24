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24.01.2020 12:29
Рубрика: В мире

Все рейсы из Уханя в Москву отменены

Текст: Владимир Шилов
Китайская авиакомпания China Southern Airlines отменила прямые рейсы из Москвы в город Ухань. Информацию об этом корреспонденту "РГ" в пятницу подтвердили в представительстве перевозчика. Ранее власти КНР сообщили о полном прекращении транспортного сообщения с административным центром провинции Хубей из-за вспышки нового коронавируса.

До последнего времени China Southern Airlines являлась единственной авиакомпанией, которая осуществляла прямые перелеты из российской столицы в этот город в центральной части Китая. Полеты выполнялись по средам, пятницам и воскресеньям.

Фото: The Chinese disease prevention authority
Опубликован снимок нового коронавируса под микроскопом

Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в центральной части Китая в конце прошлого года. В настоящее время число подтвержденных случаев заражения возросло до 876 человек, 26 человек умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая пневмония из того же рода, что и так называемый верблюжий грипп, а также по ряду параметров схожа с вирусами, вызывавшими острый респираторный синдром. Коронавирус этой разновидности потенциально способен вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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