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Вышел трейлер "чернобыльского" триллера "Запретная зона"

Новости
    24.01.2020, 18:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале компании Megogo Distribution опубликован трейлер белорусского триллера "Запретная зона". И выглядит он зло, напряженно и в целом неплохо.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер фантастического хоррора "Вивариум"

Действие картины происходит в 1989-м - через три года после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Синопсис: "180 км от Чернобыля. Четыре парня и две девушки, путешествуя по реке, заплывают в зону отселения. Волею случая из-за них погибает человек, прятавшийся в заброшенной деревне, и в руках ребят оказывается сумка с большой суммой денег...".

Режиссер и соавтор сценария - 29-летний Митрий Семенов-Алейников ("Война. Остаться человеком"). В ролях: Александр Головин ("Елки", "Сволочи"), Дарья Мельникова ("Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Папины дочки"), Даниил Вахрушев ("Супербобровы", "Закон каменных джунглей"), Павел Чинарев ("Знахарь"), Сергей Сосновский ("Чемпионы", "Метод").

В кино - с 23 апреля.

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