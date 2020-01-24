Вышел трейлер "чернобыльского" триллера "Запретная зона"

На YouTube-канале компании Megogo Distribution опубликован трейлер белорусского триллера "Запретная зона". И выглядит он зло, напряженно и в целом неплохо.

Действие картины происходит в 1989-м - через три года после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Синопсис: "180 км от Чернобыля. Четыре парня и две девушки, путешествуя по реке, заплывают в зону отселения. Волею случая из-за них погибает человек, прятавшийся в заброшенной деревне, и в руках ребят оказывается сумка с большой суммой денег...".

Режиссер и соавтор сценария - 29-летний Митрий Семенов-Алейников ("Война. Остаться человеком"). В ролях: Александр Головин ("Елки", "Сволочи"), Дарья Мельникова ("Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Папины дочки"), Даниил Вахрушев ("Супербобровы", "Закон каменных джунглей"), Павел Чинарев ("Знахарь"), Сергей Сосновский ("Чемпионы", "Метод").

В кино - с 23 апреля.