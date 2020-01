Вышел трейлер фильма о скандале "Иран - контрас" с Аффлеком и Дефо

Netflix показал трейлер своей серьезно выглядящей драмы "Последнее, чего он хотел" (The Last Thing He Wanted) - ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

В основе сценария ленты - одноименный роман Джоан Дидион, опубликованный в 1996-м и сосредоточенный на крупном международном скандале середины восьмидесятых - т.н. "Иран - контрас". Это когда выяснилось, что ряд членов администрации американского президента, нарушив эмбарго, переправляли в Иран оружие.

Энн Хэтэуэй играет журналистку Washington Post Елену, вскрывшую пути этих поставок. Причем выяснив, что там замешан и ее отец Ричард (Уиллем Дефо). Бен Аффлек играет Трита Моррисона, бывшего любовника журналистки и политика, также замешанного.

Поставила картину чернокожая режиссер и сценарист, номинант "Оскара" Ди Рис ("Ферма "Мадбаунд", "Электрические сны Филипа К. Дика").

В других ролях: Рози Перес ("Белые люди не умеют прыгать"), Тоби Джонс ("Сосны", "Разрисованная вуаль"), Мэл Родригез ("Последний человек на Земле"), Эди Гатеги ("Черный список"), Карлос Леаль ("Лучше звоните Солу").

Релиз - 21 февраля. Перед этим ленту покажут на "Сандэнсе".