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WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю

Текст:   Антон Благовещенский
24.01.2020,  
11:39
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мессенджер WhatsApp начиная с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии. Информация об этом опубликована на сайте разработчиков.

Пользователям, которые хотят сохранить доступ к сервису, рекомендуется перейти на устройство под управлением Android 4.0.3, iOS 9 и более свежих версий этих платформ, а также аппараты на базе KaiOS 2.5.1.

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Разработчики отмечают, что перенос истории чатов с одной платформы на другую невозможен, но пользователи могут экспортировать свою историю чатов по электронной почте.

Кроме того, нужно быть готовым, что "некоторые функции" WhatsApp могут перестать работать на устаревших устройствах в любое время. Например, пользователи гаджетов с iOS 8 и Android 2.3.7 уже не могут создавать новые аккаунты в мессенджере - только подключать существующие.

По данным NetMarketShare, под управлением iOS 8 работает около 0,25 процента от числа всех мобильных устройств. Доля Android 2.3.* составляет сотые доли процента, однако речь может идти о миллионах гаджетов.

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