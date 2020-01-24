Xiaomi Mi A2 Lite могут оставить без Android 10

"Народный" смартфон Xiaomi Mi A2 Lite, выпущенный совместно с Google по программе Android One, скорее всего, не получит обновления до самой новой версии операционной системы.

Информацию об этом со ссылкой на заявление службы поддержки Xiaomi распространил один из пользователей форума Xiaomi.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обновление Android 10 получат модели Mi A2 и Mi A3, а выход "десятки" для Mi A2 Lite находился под вопросом. Теперь, судя по всему, вопросов уже никаких нет.

Отметим, что в рамках программы Android One смартфоны на чистом Android должны получить два года обновлений, но Mi A2 Lite получил лишь одно обновление - с восьмой до девятой версии.