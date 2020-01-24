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24.01.2020 12:29
Рубрика: Культура

В лаборатории заговорила 3000-летняя египетская мумия

Текст: Денис Передельский
Фото: Leeds Museums & Galleries Фото: Leeds Museums & Galleries
Фото: Leeds Museums & Galleries

Международная команда ученых воссоздала голос древнеегипетского жреца по имени Несьямун, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до н.э. и был мумифицирован после смерти.

Исследование опубликовано журналом Scientific Reports, а короткий отчет о нем и аудиозапись голоса мумифицированного жреца можно найти в журнале Science.

Участие в исследовании приняли специалисты из Лондонского университета, Йоркского университета, музеев и галерей Лидса, Лондонского королевского холлоуэйского колледжа. Ученые говорят, что им удалось сымитировать голос 3000-летней египетской мумии.

Фото: American Friends of Tel Aviv University / Semitic Museum / Harvard University
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Для этого были использованы медицинские сканеры, технология 3D-печати и электронная гортань. Вся эта техника позволила воссоздать один звук - нечто среднее между гласными в английских словах "bed" и "bad".

Тон получился весьма зловещим. Впрочем, ученые отмечают, что имитация вряд ли может быть точной копией египетского жреца Несьямуна, поскольку за 3000 лет его язык потерял большую часть своей массы.

"Мы воссоздали верный звук, исходя из нынешнего состояния мумии, но мы не ожидаем точного соответствия речи, учитывая плохое состояние языка", - говорит соавтор исследования Дэвид М. Говард.

Авторы работы отмечают и то, что только одной модели недостаточно для синтеза целых слов или предложений. Однако первый шаг в этом направлении уже сделан.

Что касается самого Несьямуна, то его статус был определен по надписям, найденным на саркофаге в усыпальнице. Именно эти тексты позволили установить, что он был не только египетским жрецом, но и писцом. Вероятно, ритуальной обязанностью Несьямуна в храме было пение и беседы с богами.

Например, одна из надписей на его гробу выражает "желание видеть и обращаться к богам, как он это делал в своей трудовой жизни. Теперь он может обратиться ко всем нам".

"Нет ничего более личного, чем чей-то голос, - говорит соавтор исследования Джон Скофилд, археолог из Йоркского университета. - Услышать голос из столь давних времен - это опыт незабываемый. Благодаря новому методу такие исторические персонажи, как Несьямун, оживают. Этот метод может быть использован, чтобы помочь людям лучше изучить историческое наследие".

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