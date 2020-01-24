"Зенит" объявил о переходе Краневиттера в "Монтеррей"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер перешел в мексиканский футбольный клуб "Монтеррей".

Несколько дней назад стало известно, что Краневиттер может продолжить карьеру в "Монтеррее". После этого аргентинский полузащитник прошел медицинское обследование и подписал контракт с мексиканским клубом на 4 года. В пятницу об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

Краневиттер является воспитанником одного из самых популярных в Аргентине клубов "Ривер Плейт". За этот клуб он провел 95 матчей, с которым стал чемпионом Аргентины, обладателем Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки, Кубка банка Суруга и Южноамериканского кубка. В 2015 году перебрался в мадридский "Атлетико", но до 2016 года продолжал играть в Аргентине.

В "Атлетико" карьера Краневиттера сложилась не слишком успешно, и в 2017 году он был приобретен "Зенитом". В составе питерского клуба полузащитник провел 52 игры, в которых отдал три результативные передачи. Вместе с "Зенитом" футболист стал чемпионом России.