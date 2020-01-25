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25.01.2020 21:26
Рубрика: Спорт

"Динамо" объявило о приобретении Комличенко

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Нападающий сборной России и чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал вторым новичком московского "Динамо" в зимнюю паузу в РПЛ.

В субботу московский клуб объявил о подписании контракта с Комличенко. Договор, как и сообщалось ранее, будет рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Комличенко является воспитанником "Краснодара". Однако стать полноценным игроком основы ему не удалось и после скитаний по арендам он решил перебраться в Чехию, где подписал контракт с клубом "Млада Болеслав".

В Чехии игрок стал настоящим открытием: в сезоне-2018/19 он наколотил в ворота соперников 29 мячей! По итогам сезона он получил сразу три награды - лучший бомбардир, лучший нападающий и лучший легионер. В сезоне 2019/20 Комличенко отличился 10 раз.

В прошлом году Комличенко дебютировал в сборной России, за которую провел три матча и забил один гол.

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