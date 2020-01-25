"Динамо" объявило о приобретении Комличенко

Нападающий сборной России и чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал вторым новичком московского "Динамо" в зимнюю паузу в РПЛ.

В субботу московский клуб объявил о подписании контракта с Комличенко. Договор, как и сообщалось ранее, будет рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается.

Комличенко является воспитанником "Краснодара". Однако стать полноценным игроком основы ему не удалось и после скитаний по арендам он решил перебраться в Чехию, где подписал контракт с клубом "Млада Болеслав".

В Чехии игрок стал настоящим открытием: в сезоне-2018/19 он наколотил в ворота соперников 29 мячей! По итогам сезона он получил сразу три награды - лучший бомбардир, лучший нападающий и лучший легионер. В сезоне 2019/20 Комличенко отличился 10 раз.

В прошлом году Комличенко дебютировал в сборной России, за которую провел три матча и забил один гол.