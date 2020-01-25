Для выхода мирных жителей из Идлибской зоны сделали три гумкоридора

В Сирии для выхода мирных жителей в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама организованы три гуманитарных коридора, сообщил глава российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков. Причиной, по словам российского военного, стали агрессивные действия террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ), из-за чего возникла угроза безопасности мирных жителей​​​.

"В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама", - цитирует РИА Новости слова Боренкова.

Пункты пропуска будут работать круглосуточно и там будут оборудованы места оказания неотложной медпомощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Кроме того, для доставки граждан в безопасные районы будет выделен транспорт.