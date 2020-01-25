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25.01.2020 09:59
Рубрика: Культура

"Фирма Мелодия" получила международную премию

Текст: Евгения Кривицкая
"Фирма Мелодия" получила престижную Международную премию в области классической музыки (ICMA) в категории "лучшая коллекция" за альбом "Мечислав Вайнберг. Избранные сочинения", выпущенный к 100-летию композитора.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

В альбоме впервые на CD представлены записи камерной музыки композитора в исполнении легендарных советских музыкантов (Тимофея Докшицера, Фёдора Дружинина, Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая, квартета имени Бородина), некоторые из них были дружны с Вайнбергом. Многие фонограммы альбома - это первые записи камерных произведений Вайнберга. Особый интерес представляет авторское исполнение виолончельных сонат в дуэте с Аллой Васильевой, запечатлевшее искусство Вайнберга-пианиста.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Съезд жюри Международной премии в области классической музыки (ICMA) в этот раз прошел в Хорватии на берегу Адриатического моря. В подведении итогов голосования участвовали 19 европейских СМИ. Россию представляли критико-публицистический журнал "Музыкальная жизнь" и радиостанция "Орфей".

Среди победителей, как ожидаемые названия - например, "Тарар" Сальери (номинация "Опера"), записанный "Les Talens Lyriques" Кристофом Руссе, или "Зимний путь" Шуберта в интерпретации Иена Бостриджа и Томаса Адеса (номинация "Вокальная музыка"). "Диском года" по версии ICMA стал бокс с девятью симфониями Бетховена в исполнении Датского камерного оркестра под управлением Адама Фишера.

Российские музыканты отмечены и в других номинациях: запись оперы Генделя "Ксеркс" под руководством дирижера Максима Емельянычева (Deutsche Grammophon) получила награду в номинации "барочная вокальная музыка"; в номинации "камерная музыка" премию получила запись российской скрипачки Алины Ибрагимовой; австрийско-русская пианистка Елизавета Леонская удостоена награды "за достижения в профессии".

Прямая речь

Андрей Кричевский, генеральный директор "Фирмы Мелодия":

- "Мелодия" неоднократно получала награды ICMA в номинации "историческая запись": первую из них мы получили за бокс симфоний Яна Сибелиуса в 2011 году, затем последовали награды за балеты Игоря Стравинского и за редкое издание симфоний Воана-Уильямса, исполненных Геннадием Рождественским. Грандиозный проект "Антология русской симфонической музыки" Евгения Светланова получил премию "за выдающиеся достижения" в 2018 году. Советских записей Мечислава Вайнберга, к сожалению, не так много. В последние годы его музыка переживает второе рождение, постановки опер Вайнберга прошли в ведущих российских театрах, его сочинения звучат в Европе. Приятно осознавать, что наше издание было замечено и высоко оценено европейской музыкальной критикой.

Президент ICMA Реми Франк:

- Члены жюри, приехавшие из 16 европейских стран, солидарно вырабатывают интернациональный подход и дают справедливую и сбалансированную оценку релизов и артистов. В результате ICMA может вновь представить выдающийся международный список победителей, с записями 18 лейблов из 10 разных стран. Полностью независимый и международный состав жюри гарантирует, что победившие записи дают хорошее представление о постоянно развивающемся глобальном музыкальном ландшафте, где представлены и опытные музыканты, и только начинающие карьеру. Это лишний раз доказывает, что на ICMA у менее известных музыкантов и малых независимых лейблов такие же шансы, как и у более крупных. Для нас имеет значение лишь качество музыки и верность идеалам.

Справка "РГ"

Премия ICMA, отмечающая в 2020 году свое 10-летие, присуждается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. В финальный список премии 2020 года вошли записи 18 лейблов из 10 стран. Высокий уровень избранных фонограмм обеспечивается независимым, международным составом жюри, объединяющим ведущие европейские СМИ.

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