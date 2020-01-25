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25.01.2020 19:07
Рубрика: Спорт

Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ

Текст: Максим Домчев

Завершала программу субботы на этапе Кубка мира в словенской Поклюке смешанная эстафета. Российская сборная, которая в последнее время не радует своих болельщиков призовыми местами, вполне могла рассчитывать на попадание в число призеров.

На эту гонку в состав российской команды были включены Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых. И они оказались всего в одном шаге от заветной призовой тройки.

Сборная Франции выиграла сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Победу праздновала французская команда, выступавшая без своего лидера Мартена Фуркада. За сборную Франции выступали Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Жюстин Бреза и Жюлья Симон. Они показали результат 1 час 17 минут 53,3 секунды

Серебро досталось норвежской команде, которая проиграла лидерам 40,6 секунды, бронза у Германии, отставшей на минуту и 0,45 секунды.

Российская сборная по ходу гонки занимала восьмое место, затем смогла немного улучшить позицию, но максимум чего удалось добиться на финише - четвертое место с отставание в 1 минуту 24,8 секунды.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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