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25.01.2020 07:40
Рубрика: В мире

Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине

Текст: Максим Макарычев
Госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство вопросами ведущей на National Public Radio.

Глава американского госдепа был раздражен вопросами журналистки Мэри Луиз Келли по поводу увольнения Мари Йованович, которая в мае прошлого года была отозвана Белым домом с должности посла США на Украине. Помпео не сказал, должен ли он принести этому дипломату свои извинения, отметив, что "гордится политикой США в отношении Украины".

Фото: Xinhua via AP
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Он отверг предположение о том, что существует некая теневая внешняя политика в отношении Украины. "Политика в отношении Украины проводилась госдепартаментом все время, что я был здесь (во главе госдепа), и наша политика была очень ясной. Я защищал каждого человека в этой команде, - сказал Помпео в интервью NPR. - Я сделал то, что было правильно для каждого человека в этой команде".

Глава американской дипломатии пытался объяснить Келли, что пришел в студию для того, чтобы поговорить об Иране, а не об Украине, однако последняя пыталась вывести Помпео на разговор по украинской проблематике. В конце концов, Помпео прервал интервью.

"Я сказал все, что собираюсь сказать сегодня. Спасибо. Спасибо за неоднократную возможность сделать это. Я ценю это", - явно раздраженно заметил госсекретарь США.

Помпео встал, наклонился и несколько секунд молча смотрел на Келли, прежде чем покинуть комнату. А чуть позже помощник Помпео попросил Келли пройти в гостиную госдепа для "разговора без диктофона". Там госсекретарь в грубой форме выразил свое недовольство тем, что его спрашивали об Украине. По словам Келли, он использовал многократные ругательства и спросил: "Как вы думаете, американцы заботятся об Украине?". Затем он сказал: "Люди услышат об этом".

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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"Обмен любезностями" с ведущей последовал за публикацией на прошлой неделе информации, исходящей от демократов из палаты представителей конгресса о том, что Йованович, возможно, находилась под наблюдением в те дни, когда ей было настоятельно рекомендовано вернуться в Вашингтон по окончании миссии в Киеве.

В самом госдепе сейчас проводится служебное расследование на предмет возможного наблюдения за Йованович, которая во время дачи показаний перед комиссией по импичменту палаты представителей в ноябре сказала, что она "чувствовала угрозу со стороны Трампа".

Помпео часто критиковали, в том числе профессиональные дипломаты в его собственном ведомстве, за неспособность более решительно защищать Йовановича перед лицом политических атак. Так, во время дачи показаний в конгрессе Майкл МакКинли, бывший старший советник Помпео, заявил о том, что он уволился из департамента частично из-за того, что "не чувствовал общественной поддержки со стороны сотрудников госдепа".

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