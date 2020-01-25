Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство вопросами ведущей на National Public Radio.

Глава американского госдепа был раздражен вопросами журналистки Мэри Луиз Келли по поводу увольнения Мари Йованович, которая в мае прошлого года была отозвана Белым домом с должности посла США на Украине. Помпео не сказал, должен ли он принести этому дипломату свои извинения, отметив, что "гордится политикой США в отношении Украины".

Он отверг предположение о том, что существует некая теневая внешняя политика в отношении Украины. "Политика в отношении Украины проводилась госдепартаментом все время, что я был здесь (во главе госдепа), и наша политика была очень ясной. Я защищал каждого человека в этой команде, - сказал Помпео в интервью NPR. - Я сделал то, что было правильно для каждого человека в этой команде".

Глава американской дипломатии пытался объяснить Келли, что пришел в студию для того, чтобы поговорить об Иране, а не об Украине, однако последняя пыталась вывести Помпео на разговор по украинской проблематике. В конце концов, Помпео прервал интервью.

"Я сказал все, что собираюсь сказать сегодня. Спасибо. Спасибо за неоднократную возможность сделать это. Я ценю это", - явно раздраженно заметил госсекретарь США.

Помпео встал, наклонился и несколько секунд молча смотрел на Келли, прежде чем покинуть комнату. А чуть позже помощник Помпео попросил Келли пройти в гостиную госдепа для "разговора без диктофона". Там госсекретарь в грубой форме выразил свое недовольство тем, что его спрашивали об Украине. По словам Келли, он использовал многократные ругательства и спросил: "Как вы думаете, американцы заботятся об Украине?". Затем он сказал: "Люди услышат об этом".

"Обмен любезностями" с ведущей последовал за публикацией на прошлой неделе информации, исходящей от демократов из палаты представителей конгресса о том, что Йованович, возможно, находилась под наблюдением в те дни, когда ей было настоятельно рекомендовано вернуться в Вашингтон по окончании миссии в Киеве.

В самом госдепе сейчас проводится служебное расследование на предмет возможного наблюдения за Йованович, которая во время дачи показаний перед комиссией по импичменту палаты представителей в ноябре сказала, что она "чувствовала угрозу со стороны Трампа".

Помпео часто критиковали, в том числе профессиональные дипломаты в его собственном ведомстве, за неспособность более решительно защищать Йовановича перед лицом политических атак. Так, во время дачи показаний в конгрессе Майкл МакКинли, бывший старший советник Помпео, заявил о том, что он уволился из департамента частично из-за того, что "не чувствовал общественной поддержки со стороны сотрудников госдепа".