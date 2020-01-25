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25.01.2020 12:38
Рубрика: Спорт

Гретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки считает, что российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину по силам опередить его по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Уэйн Гретцки до сих пор остается лучшим в истории НХЛ. На его счету 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Впрочем, сам легендарный форвард в интервью официальному сайту НХЛ признался, что Овечкину по силам обойти его по этому показателю. Пока легендарных форвардов разных эпох разделяют 202 заброшенные шайбы.

"Считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять, - сказал Гретцки, который всегда признавался в том, что является поклонником советского хоккея. - Я очень горжусь тем, чего добился. Сделать то, что удалось мне, очень тяжело. Но трудно делать и то, что Овечкин делает сейчас. Считаю, что у него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня. Нужны две вещи: оставаться здоровым и быть прирождённым голеадором. Он полностью отдается игре и остается здоровым. А также нужно играть в хорошей команде - и он играет в хорошей команде".

Гретцки заявил о том, что хотел бы быть рядом с Овечкиным в тот момент, когда он обновит рекорд результативности. Также, как когда-то за самим Гретцки летал Горди Хоу" не превзошел его достижение.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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"Думаю, что это принесло бы пользу хоккею, - сказал Гретцки. - Такие позитивные вещи здорово сказываются на игре. Как-то я выразил надежду, что владелец "Кэпиталз" Тед Леонсис понимает, что, когда я догонял Горди, они с супругой летали на клубном самолете. Я надеюсь, что меня пригласят в самолет команды, потому что мне бы очень хотелось принимать в этом непосредственное участие".

Гретцки не пожалел комплиментов в адрес Овечкина. Он признал, что сразу понял, кем станет россиянин, как только он появился в НХЛ.

"Он всегда был и оставался трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы. Все любят забивать голы. Но я помню двух-трех человек, которые делали это сильнее остальных: Бретт Халл, Майк Босси и Люк Робитайл. Внутри Алекса горит тот же огонь. Он живет рядом с воротами и просто очень любит забивать. То, что он делает, на самом деле удивительно для игры, для "Кэпиталз" и его родной страны России", - сказал Гретцки.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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