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25.01.2020 02:38
Рубрика: В мире

Испытательный полет Boeing 777X отменили в последний момент

Фото: REUTERS/LINDSEY WASSON Фото: REUTERS/LINDSEY WASSON
Фото: REUTERS/LINDSEY WASSON

Корпорация Boeing отложила испытательный полет своего нового лайнера Boeing 777X. Причина - неблагоприятные погодные условия. Об этом пишет ТАСС.

Фото: iStock
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Как рассказали очевидцы, самолет более двух часов простоял на взлетно-посадочной полосе аэродрома Пайн-Филд (рядом с городом Эверетт в штате Вашингтон), но так и не поднялся в воздух.

"Существуют определенные требования к тому, какая сила ветра и на какой высоте является допустимой. Новая попытка будет предпринята в субботу", - подчеркнули в пресс-службе авиастроительной компании.

Напомним, Boeing 777X - новая модель самолета. Специалисты заявляют, что это будет самый крупный и наиболее эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный лайнер, оснащенный двумя двигателями.

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