Испытательный полет Boeing 777X отменили в последний момент

Корпорация Boeing отложила испытательный полет своего нового лайнера Boeing 777X. Причина - неблагоприятные погодные условия. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали очевидцы, самолет более двух часов простоял на взлетно-посадочной полосе аэродрома Пайн-Филд (рядом с городом Эверетт в штате Вашингтон), но так и не поднялся в воздух.

"Существуют определенные требования к тому, какая сила ветра и на какой высоте является допустимой. Новая попытка будет предпринята в субботу", - подчеркнули в пресс-службе авиастроительной компании.

Напомним, Boeing 777X - новая модель самолета. Специалисты заявляют, что это будет самый крупный и наиболее эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный лайнер, оснащенный двумя двигателями.