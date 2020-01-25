КНДР ввела экстренные меры в связи с распространением коронавируса

Власти КНДР пошли на ряд радикальных мер, призванных защитить страну от возможного проникновения нового вида коронавируса, который возник в Китае и уже распространился на соседние страны. КНДР полностью закрыла границу с Китаем, запретила въезд иностранных туристов, а также потребовала от находящихся в Пхеньяне иностранцев не посещать Китай.

Напомним, что несколько недель назад в Китае была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса. Центром стал город Ухань, но инфекция стало быстро распространяться по стране. Вскоре появились сообщения о том, что вирус проник и соседние страны, включая Южную Корею, Японию, есть подозрения об инфицированных в странах Европы, России и даже США и Южной Америке. От инфекции уже погибли несколько десятков человек. Всё осложнено тем, что сейчас в странах Азии отмечают наступление Нового года по Восточному календарю, когда по традиции сотни миллионов людей едут в другие регионы или страны на встречу с родственниками или на отдых. Всё это осложняет контроль и потенциально способствует распространению инфекции по планете.

КНДР, которая имеет с Китаем сухопутную границу протяжённостью почти в 1400 км, ввела экстренные меры, направленные на предотвращения проникновения в страну инфекции. Так, с 22 января официально прекращён приём каких-либо зарубежных туристических групп. Учитывая, что более 95 процентов посещающих Страну чучхе туристов - китайцы, то обеспокоенность властей Северной Кореи понятна. Власти КНДР уже как минимум дважды за последние годы "закрывала" страну в связи с распространением вирусов в других государствах. Это, в частности, было в 2003 г. в связи с появлением вируса SARS и в 2015 г. в связи с лихорадкой Эбола.

Кроме того, объявлено о временном прекращении действии авиамаршрутов китайской авиакомпании Air China между Пекином и Пхеньяном. 24 января на официальной странице соцсети Facebook посольства России в Пхеньяне появилось сообщение о некоторых новых мерах властей КНДР. В сообщении говорится, что 23 января из МИД КНДР пришло уведомление о том, что полеты Air China между столицами КНР и КНДР прекращены как минимум до 10 февраля. Кроме того запрещён въезд всех китайских туристов в Северную Корею. Находящимся в КНДР иностранцам предписано воздержаться от поездок в Китай. Вместе с тем сказано, что авиасообщение между Пхеньяном и Владивостоком продолжает действовать в штатном порядке.

Отметим, что из КНДР пока не поступало сообщений об инфицированных новым видом коронавируса или о выявлении людей с подозрительными симптомами.