Комличенко прошел медосмотр в "Динамо"

Нападающий Николай Комличенко успешно прошел медицинское обследование в московском "Динамо" перед трансфером в российский клуб.

Как сообщает "Чемпионат", по результатам обследования у футболиста не выявлено никаких проблем со здоровьем. Уже скоро 24-летний форвард, который выступает за чешский клуб "Млада Болеслав", должен оформить переход в "Динамо".

Комличенко должен заключить договор с московской командой скором на три с половиной года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера на сообщается.

Российский нападающий за неполных три сезона забил за чешский клуб 43 мяча в 64 сыгранных матчах. В прошлом году Комличенко впервые получил вызов в национальную сборную России.