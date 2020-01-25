Косачев назвал провокационными требования Качиньского о компенсациях

Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях его стране от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй Мировой войне - это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме.

В Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать "дезинформацию" (а это любая версия, кроме польской) на исторические темы, но к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши. Даже "Речпосполита" признала, что в итоге "проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем".

Этот полоноцентричный взгляд что на события Второй мировой, что на современность, мешает осознать простой факт: у России нет цели любой ценой противостоять именно Польше в исторических вопросах, как и, что еще циничнее, даже для Сталина Польша не была центральной темой при заключении того же спорного пакта с Германией и во всех иных предвоенных действиях. Как и послевоенная история - не желание любой ценой удержать Польшу в зоне влияния СССР, а просто элементарное стремление отодвинуть очередной Рейх или Евросоюз подальше от своих границ. Может это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше.

Поэтому все эти игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов - это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно - больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод, что блестяще продемонстрировал В.Путин в Иерусалиме, предложив обсуждать ответственность ядерной "пятерки" за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков. И в этом с ним оказались солидарны все.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.