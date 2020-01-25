Косачев назвал провокационными требования Качиньского о компенсациях

Новости

Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ 21:31
"Динамо" объявило о приобретении Комличенко 21:26
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю 21:14
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками 21:11
"Барселона" проиграла первый матч под руководством нового главного тренера 21:06
Под Костромой четыре человека погибли в ДТП с лесовозом 20:59
Пушков возмущен словами Качиньского о компенсациях от России 20:53
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса 20:29
Для выхода мирных жителей из Идлибской зоны сделали три гумкоридора 20:15
"Ак Барс" благодаря победе в Екатеринбурге вышел в плей-офф КХЛ 20:13
Николай Долуда ушел с поста атамана Кубанского казачьего войска 19:44
"Зенит" пропустил шесть голов от "Зальцбурга" в контрольном матче 19:18
Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ 19:07
СМИ: Самолет "Белавиа" рейсом в Мюнхен совершил экстренную посадку в Гродно 18:21
Какие японские автомобили покупают в России лучше других 18:09
Посольство РФ подтвердило отсутствие заболевших россиян в Китае 17:57
Трутнев поручил разработать меры по защите жителей ДФО от коронавируса 17:53
Из музея в Братиславе похищены старинные монеты стоимостью 1 млн евро 17:48
Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров 17:28
Офорты Пикассо и Гойи откроют зимний вернисаж в Минске 17:04
Сборная Франции выиграла сингл-микст на этапе КМ по биатлону в Поклюке 16:58
В Крыму на могиле жертв фашизма задержали мародера-рецидивиста 16:50
Тарасов забил первый гол за "Рубин" в победном матче против "Слована" 16:45
Вице-губернатор Кубани Николай Долуда подал в отставку 16:45
Посольство: РФ сожалеет о присоединении Японии к "спекуляциям на тему шпиономании" 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 20:59
Рубрика: Власть

Косачев назвал провокационными требования Качиньского о компенсациях

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях его стране от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй Мировой войне - это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать "дезинформацию" (а это любая версия, кроме польской) на исторические темы, но к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши. Даже "Речпосполита" признала, что в итоге "проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем".

Пушков возмущен словами Качиньского о компенсациях от России

Этот полоноцентричный взгляд что на события Второй мировой, что на современность, мешает осознать простой факт: у России нет цели любой ценой противостоять именно Польше в исторических вопросах, как и, что еще циничнее, даже для Сталина Польша не была центральной темой при заключении того же спорного пакта с Германией и во всех иных предвоенных действиях. Как и послевоенная история - не желание любой ценой удержать Польшу в зоне влияния СССР, а просто элементарное стремление отодвинуть очередной Рейх или Евросоюз подальше от своих границ. Может это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше.

Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию

Поэтому все эти игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов - это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно - больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод, что блестяще продемонстрировал В.Путин в Иерусалиме, предложив обсуждать ответственность ядерной "пятерки" за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков. И в этом с ним оказались солидарны все.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Вторая мировая война

Главное сегодня

В Минобороны рассказали про "перехват" российского генерала в Сирии
Косачев назвал провокационными требования Качиньского о компенсациях
МИД пообещал ответные меры на недружественную акцию болгарских властей
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам