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25.01.2020 10:00
Рубрика: Общество

Подборка лучших видео недели

Текст: Анастасия Власова
Эта неделя выдалась насыщенной, что особенно сказалось на количестве интересного контента. В подборку включены видеоролики развлекательного и познавательного характера, которые обеспеченно заставят вас умиляться, могут рассмешить, удивить и даже шокировать.

Бродячая собака в Батуми помогает воспитателям переводить детсадовцев через дорогу

Чёрно-белая собака ежедневно регулирует дорожное движение, она выбегает на дорогу и облаивает автомобили, призывая их остановиться и пропустить маленьких пешеходов.

Дезинфекция в Шанхае

Учёные борются со вспышкой коронавируса в Китае. Спецтехника, которая движется по улицам Шанхая, распыляет дезинфицирующее средство. Во время проведения этой процедуры жителей просят оставаться в помещениях.

Бездомный кот до и после спасения

К счастью, находятся добрые и неравнодушные люди, которые готовы дать братьям нашим меньшим новую счастливую жизнь. Героя данного видео забрали с улицы, и теперь кот твердо стоит на лапах, превратившись в пушистого игривого компаньона.

В синем море, в белой пене

В результате шторма "Глория" испанский город Тосса-де-Мар накрыло метровым слоем морской пены, которая возникла из-за взбалтывания органических веществ в море. Женщина на видео пытается добраться до своего дома по покрытой пеной улице.

Крысиный король обучает своих сообщников трюкам

Бездомный мужчина приручил четырёх крыс, а теперь жонглирует ими и учит различным уловкам. Крысы на удивление послушны и отлично поддаются дрессировке. И кто знает, ради чего все эти тренировки и что можно от них ожидать.

Пользователи Интернета назвали мужчину "Ratcatcher" в честь одного из суперзлодеев, врага Бэтмена во вселенной DC Comics.

Кошки против собак - финал

Усатые и полосатые всё ещё пытаются доминировать. Кот, увлёкшись исследованием границ своих возможностей, вздумал нанести удар лапой по рядом сидящему псу. Едва ли шалость удалась.

Одной ногой в Голливуде, другой в воздухе

Такое ощущение, словно человек на видео сбежал из экшн-фильма. Как ещё объяснить подобное мастерство?

Общество СМИ и соцсети Распространение нового коронавируса РГ-Видео

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