Бродячая собака в Батуми помогает воспитателям переводить детсадовцев через дорогу
Чёрно-белая собака ежедневно регулирует дорожное движение, она выбегает на дорогу и облаивает автомобили, призывая их остановиться и пропустить маленьких пешеходов.
В грузинском городе Батуми нашли собаку, которая знает правила дорожного движения лучше людей.— Artyom (@mynamehay) January 21, 2020
Бездомный пес почти каждый день, судя по роликам в сети, появляется у одного и того же перехода и следит за автомобилями, пока дорогу переходят дети из местного детского сада.
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Дезинфекция в Шанхае
Учёные борются со вспышкой коронавируса в Китае. Спецтехника, которая движется по улицам Шанхая, распыляет дезинфицирующее средство. Во время проведения этой процедуры жителей просят оставаться в помещениях.
Бездомный кот до и после спасения
К счастью, находятся добрые и неравнодушные люди, которые готовы дать братьям нашим меньшим новую счастливую жизнь. Героя данного видео забрали с улицы, и теперь кот твердо стоит на лапах, превратившись в пушистого игривого компаньона.
В синем море, в белой пене
В результате шторма "Глория" испанский город Тосса-де-Мар накрыло метровым слоем морской пены, которая возникла из-за взбалтывания органических веществ в море. Женщина на видео пытается добраться до своего дома по покрытой пеной улице.
A Spanish town has been engulfed in thick marine foam as a tidal surge along the Catalan coast due to storm Gloria swept at least 3 km inland [full story: https://t.co/wWYNfn69aw] [source of the gif: https://t.co/vfKX2D2dJZ] pic.twitter.com/fJE5fsAxDP— Massimo (@Rainmaker1973) January 23, 2020
Крысиный король обучает своих сообщников трюкам
Бездомный мужчина приручил четырёх крыс, а теперь жонглирует ими и учит различным уловкам. Крысы на удивление послушны и отлично поддаются дрессировке. И кто знает, ради чего все эти тренировки и что можно от них ожидать.
Пользователи Интернета назвали мужчину "Ratcatcher" в честь одного из суперзлодеев, врага Бэтмена во вселенной DC Comics.
Кошки против собак - финал
Усатые и полосатые всё ещё пытаются доминировать. Кот, увлёкшись исследованием границ своих возможностей, вздумал нанести удар лапой по рядом сидящему псу. Едва ли шалость удалась.
Одной ногой в Голливуде, другой в воздухе
Такое ощущение, словно человек на видео сбежал из экшн-фильма. Как ещё объяснить подобное мастерство?
How is this even possible..?! Credit to zitounfarid pic.twitter.com/DezcydGRmj— Whoa Interesting (@WhoaInteresting) January 22, 2020