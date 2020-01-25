Эта неделя выдалась насыщенной, что особенно сказалось на количестве интересного контента. В подборку включены видеоролики развлекательного и познавательного характера, которые обеспеченно заставят вас умиляться, могут рассмешить, удивить и даже шокировать.

Бродячая собака в Батуми помогает воспитателям переводить детсадовцев через дорогу

Чёрно-белая собака ежедневно регулирует дорожное движение, она выбегает на дорогу и облаивает автомобили, призывая их остановиться и пропустить маленьких пешеходов.

В грузинском городе Батуми нашли собаку, которая знает правила дорожного движения лучше людей.



Бездомный пес почти каждый день, судя по роликам в сети, появляется у одного и того же перехода и следит за автомобилями, пока дорогу переходят дети из местного детского сада.

🤗 pic.twitter.com/s1nVJnpM5Q — Artyom (@mynamehay) January 21, 2020

Дезинфекция в Шанхае

Учёные борются со вспышкой коронавируса в Китае. Спецтехника, которая движется по улицам Шанхая, распыляет дезинфицирующее средство. Во время проведения этой процедуры жителей просят оставаться в помещениях.

Бездомный кот до и после спасения

К счастью, находятся добрые и неравнодушные люди, которые готовы дать братьям нашим меньшим новую счастливую жизнь. Героя данного видео забрали с улицы, и теперь кот твердо стоит на лапах, превратившись в пушистого игривого компаньона.

В синем море, в белой пене

В результате шторма "Глория" испанский город Тосса-де-Мар накрыло метровым слоем морской пены, которая возникла из-за взбалтывания органических веществ в море. Женщина на видео пытается добраться до своего дома по покрытой пеной улице.

A Spanish town has been engulfed in thick marine foam as a tidal surge along the Catalan coast due to storm Gloria swept at least 3 km inland [full story: https://t.co/wWYNfn69aw] [source of the gif: https://t.co/vfKX2D2dJZ] pic.twitter.com/fJE5fsAxDP — Massimo (@Rainmaker1973) January 23, 2020

Крысиный король обучает своих сообщников трюкам

Бездомный мужчина приручил четырёх крыс, а теперь жонглирует ими и учит различным уловкам. Крысы на удивление послушны и отлично поддаются дрессировке. И кто знает, ради чего все эти тренировки и что можно от них ожидать.

Пользователи Интернета назвали мужчину "Ratcatcher" в честь одного из суперзлодеев, врага Бэтмена во вселенной DC Comics.

Кошки против собак - финал

Усатые и полосатые всё ещё пытаются доминировать. Кот, увлёкшись исследованием границ своих возможностей, вздумал нанести удар лапой по рядом сидящему псу. Едва ли шалость удалась.

Одной ногой в Голливуде, другой в воздухе

Такое ощущение, словно человек на видео сбежал из экшн-фильма. Как ещё объяснить подобное мастерство?