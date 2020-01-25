Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса

В приграничных с Россией регионах Китая зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве РФ. Один из этих случаев, по данным ведомства, завершился летальным исходом.

"В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечены 7 случаев заболевания, один - летальный", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Напомним, что основная часть случаев заражения приходится на Китай, где более 40 человек скончались и 1200 с лишним больны. За пределами материкового Китая 5 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, 2 - в Макао, 3 - на Тайване, 4 - в Таиланде, 2 - в Японии, 2 - в Южной Корее, 2- в США, 3 - во Вьетнаме, 3 - в Сингапуре, 1 - в Непале, 3 - во Франции, 4 - в Австралии.