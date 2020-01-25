Новости

В Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализирован житель Китая 11:02
Tesla подвела Daimler под миллиардные штрафы 11:00
Заключенного с Урала приняли в Российский союз писателей 10:50
"Аэрофлот" предложил пассажирам сдавать билеты в Китай 10:42
В Концертном зале "Зарядье" прозвучит программа от Баха до XXI века 10:40
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП 10:37
Под Астраханью загорелся склад тары 10:14
1200-сильный Ramsmobile: белорусский ответ Hummer за 103 млн рублей 10:13
Очень редкий экземпляр: дизельную "Волгу" ГАЗ-21 выставили на продажу 10:02
Нападающий "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии 09:36
Овечкин включен в первую пятерку команды десятилетия НХЛ 08:55
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере 08:12
С Землей сблизится потенциально опасный астероид 07:57
Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на чемпионате в Австралии 07:52
Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине 07:40
Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии 07:34
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день 07:05
В Китае умер заразившийся коронавирусом врач 06:32
Видео: Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп 05:58
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 05:52
Не менее 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля 05:34
Торговая сделка с Китаем повысила рейтинг Трампа 05:15
Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии 05:04
Сирийские военные отбили три населенных пункта в Идлибе 04:30
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 41 04:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 09:36
Рубрика: Спорт

Нападающий "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал первым в истории Бундеслиги игроков, забившим пять мячей в двух дебютных матчах.

Фото: AP Photo/Michel Spingler
Футболист "Валенсии" Денис Черышев получил травму бедра

В матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу соперником дортмундской "Боруссии" стал "Кельн". Хозяева поля отличились уже на первой минуте матча - Рафаэль Геррейро огорчил "козлов". Марко Ройс сделал преимущество "Боруссии" более комфортным. После перерыва Джейдон Санчо довел счет до крупного. Гости отыграли один мяч на 65-й минуте. Отличился Марк Ут.

А затем пришло время новичка "Боруссии" Эрлинга Холанда. Вышедший на замену игрок на 77-й и 87-й минутах встречи оформил дубль, установив окончательный результат - 5:1. Всего же за проведенные на поле в чемпионате Германии 59 минут 19-летний футболист забил пять голов. Это рекорд Бундеслиги - ранее никому не удавалось сделать подобное.

Благодаря этой победе "Боруссия" поднялась на третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионский титул.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
Соратник канцлера ФРГ потребовал отмены санкций против России
Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России
Фигурное катание
Фигурное катание
Дмитрий Алиев впервые в карьере стал чемпионом Европы
ММА
ММА
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом