Нападающий "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии

19-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал первым в истории Бундеслиги игроков, забившим пять мячей в двух дебютных матчах.

В матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу соперником дортмундской "Боруссии" стал "Кельн". Хозяева поля отличились уже на первой минуте матча - Рафаэль Геррейро огорчил "козлов". Марко Ройс сделал преимущество "Боруссии" более комфортным. После перерыва Джейдон Санчо довел счет до крупного. Гости отыграли один мяч на 65-й минуте. Отличился Марк Ут.

А затем пришло время новичка "Боруссии" Эрлинга Холанда. Вышедший на замену игрок на 77-й и 87-й минутах встречи оформил дубль, установив окончательный результат - 5:1. Всего же за проведенные на поле в чемпионате Германии 59 минут 19-летний футболист забил пять голов. Это рекорд Бундеслиги - ранее никому не удавалось сделать подобное.

Благодаря этой победе "Боруссия" поднялась на третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионский титул.