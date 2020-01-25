Названы наставники седьмого сезона телешоу "Голос. Дети"

Стали известны имена наставников седьмого сезона вокального проекта "Голос. Дети". Красные кресла на этот раз займут ветераны телешоу - Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе.

Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, только для Полины Гагариной это будет дебютом.

Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне станет Агата Муцениеце.

Приемная комиссия популярного проекта рассмотрела тысячи поступивших на конкурс анкет, около 800 претендентов были приглашены на очные кастинги в Останкино, а к первому этапу проекта - "слепым прослушиваниям" - допущены 110 вокалистов (в том числе те из ребят, кто не успел выйти на сцену в прошлом году, так как наставники к тому моменту уже набрали команды).

Как обычно, у "Голоса" обширная география. На съемки приглашены исполнители из Арзамаса, Барабинска Новосибирской области, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, дер.Вешки Смоленской области, Выборга Ленинградской области, Ишима, Йошкар-Олы, Заречного Пензенской области, Калуги, Камешково Владимирской области, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Махачкалы, Москвы и Московской области, Новосибирска, Ногинска, Одинцово, Оренбурга, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Твери, Челябинска, Череповца, а также юные вокалисты из Армении, Беларуси, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвия, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии.