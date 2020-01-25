Переехавшим в село учителям заплатят до 2 млн рублей "подъемных"

Подписано Постановление Правительства, которое вносит изменения в программу "Развитие образования" и гарантирует выплаты учителям, приехавшим на работу в села, рабочие поселки, небольшие города с населением не больше 50 тысяч человек 1 миллиона рублей в качестве "подъемных". А если речь идет о Дальневосточном федеральном округе, то сумма составит 2 миллиона рублей.

Деньги получат участники программы "Земский учитель", которая уже начала действовать. В базе данных на сегодняшний день - 3568 учительских вакансий в регионах.

Кто сможет претендовать на миллион или целых два? Учитель, который готов переехать в сельскую местность и работать не менее 18 часов в неделю, при этом ему не более 55 лет. Выбирать претендентов будут комиссии в регионах. Кандидат заключает договор и в течение этого же года получает деньги. Чем дольше пустует вакансия в регионе, тем выше шансы претендентов получить ее и миллион в придачу. Если школа не может найти нужного специалиста год, это одно дело, а если больше трех - совсем другое. Имеют значение и стаж, и опыт, и категория претендента.

Педагогам придется отработать не менее пяти лет. Что важно, уход за ребенком включается в эти пять лет.

Вакансии есть почти во всех регионах, даже в Московской области. Например, учителей английского языка очень ждут в Серпуховском, Солнечногорском районах, немецкого - в Клинском районе. На Сахалине нужны преподаватели математики, физики, русского, английского языков. В Рязанской области ждут учителей математики, физики, иностранных языков, биологии, географии. Есть варианты, когда учителю предлагают нагрузку в 30 часов! Это почти две ставки.