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25.01.2020 00:40
Рубрика: В мире

Полтонны кокаина нашли на крупном продовольственном рынке Франции

Почти 500 кг кокаина нашли в партии бананов на крупнейшем продовольственном рынке Франции.

Фото: iStock
Рекордную партию кокаина изъяли в Уругвае

Полицейские выяснили, что фрукты прибыли из Колумбии. Получатель груза сам вызвал стражей порядка. Подозрительный порошок из свертков отправили на экспертизу в лабораторию. По оценке специалистов, за такую партию кокаина на черном рынке дали бы 35 миллионов евро.

Ранее на западе Франции полицейские остановили грузовик, перевозивший фрукты. Среди поддонов с бананами были обнаружены 26 кг кокаина, сообщает газета Le Parisien.

В мире Европа Франция Борьба с наркотиками

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