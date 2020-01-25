Полтонны кокаина нашли на крупном продовольственном рынке Франции

Почти 500 кг кокаина нашли в партии бананов на крупнейшем продовольственном рынке Франции.

Полицейские выяснили, что фрукты прибыли из Колумбии. Получатель груза сам вызвал стражей порядка. Подозрительный порошок из свертков отправили на экспертизу в лабораторию. По оценке специалистов, за такую партию кокаина на черном рынке дали бы 35 миллионов евро.

Ранее на западе Франции полицейские остановили грузовик, перевозивший фрукты. Среди поддонов с бананами были обнаружены 26 кг кокаина, сообщает газета Le Parisien.