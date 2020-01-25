Посольство: РФ сожалеет о присоединении Японии к "спекуляциям на тему шпиономании"

Посольство РФ в Японии сожалеет о присоединении официального Токио к "модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании".

"Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня", - написано на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что "общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность".

Реакция российского посольства последовала после появившийся в японской прессе информации о задержании местного гражданина по подозрению в передаче секретных материалов сотрудникам торгового представительства РФ в Японии.

Как отмечает издание "Никкэй симбун", накануне правоохранители арестовали 48-летнего японца по имени Ютака Араки, который ранее работал в компании SoftBank. Он подозревается в передаче секретных данных россиянам за деньги. Мужчина, как пишет газета, свою вину признал.

Местные стражи порядка через МИД Японии обратились в российское посольство с просьбой о содействии в явке двух сотрудников торгпредства, один из которых покинул территорию островного государства в 2017 году.

В Softbank подчеркнули, что похищенные бывшим сотрудником компании документы носили низкий статус секретности и не включали в себя персональные данные клиентов или закрытую информацию о деловых сделках корпорации.