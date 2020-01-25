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25.01.2020 20:53
Рубрика: Власть

Пушков возмущен словами Качиньского о компенсациях от России

Текст: Галина Мисливская
Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский не понимает, что говорит, когда требует от России возмещения ущерба, причиненного Польше в период второй мировой войны, считает сенатор Алексей Пушков.

"Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране - за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней", - написал он в Twitter. Парламентарий также напомнил, что СССР вложил немалые средства в "восстановление экономики Польши, разрушенной немцами".

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"Польша у нас в неоплатном долгу", - резюмировал Пушков.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild Ярослав Качиньский обвинил СССР в причастности к разжиганию Второй мировой войны. "Советы также убили тысячи поляков или вывезли их в Сибирь и Казахстан, многие вернулись в Польшу только в конце 50-х годов, а кто-то так и не вернулся", - сказал он. Качиньский считает, что Варшава вправе требовать компенсаций от Москвы за разрушения военных лет. При этом он отметил, что нынешнее поколение поляков вряд ли дождется таких выплат.

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