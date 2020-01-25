Пушков возмущен словами Качиньского о компенсациях от России

"Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране - за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней", - написал он в Twitter. Парламентарий также напомнил, что СССР вложил немалые средства в "восстановление экономики Польши, разрушенной немцами".
"Польша у нас в неоплатном долгу", - резюмировал Пушков.
Ранее в интервью немецкому изданию Bild Ярослав Качиньский обвинил СССР в причастности к разжиганию Второй мировой войны. "Советы также убили тысячи поляков или вывезли их в Сибирь и Казахстан, многие вернулись в Польшу только в конце 50-х годов, а кто-то так и не вернулся", - сказал он. Качиньский считает, что Варшава вправе требовать компенсаций от Москвы за разрушения военных лет. При этом он отметил, что нынешнее поколение поляков вряд ли дождется таких выплат.
Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране - за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней. И за восстановление экономики Польши, разрушенной немцами. Польша у нас в неоплатном долгу.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 января 2020 г.