Под Астраханью загорелся склад тары

В астраханском селе Карагали произошел пожар на складе на территории автобазы "Вишенка", сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила полшестого утра по московскому времени. Через четверть часа на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Впоследствии к селу стянули дополнительные силы.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. На месте работали 23 единицы техники и 70 человек личного состава.

В начале восьмого часа утра пожар удалось локализовать.