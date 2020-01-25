Момент массового ДТП в Москве попал на видео

Камеры уличного наблюдения запечатлели момент, когда на северо-востоке столицы столкнулись шесть автомобилей. Кадры обнародовала в Twitter городская ГИБДД.
Судя по этому видео, водитель черного авто явно превысил скорость и врезался в машину, стоявшую в полосе разворота. Потом в аварию попали еще четыре автомобиля.
По уточненным данным, ДТП произошло вчера у дома №84 на Бутырской улице. Погиб один человек, пострадали двое. Один из раненых - несовершеннолетний.
По уточнённой информации в #ДТП на Бутырской улице пострадали два человека, среди них один несовершеннолетний. 1 человек погиб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины случившегося https://t.co/jPw8fxVCZS pic.twitter.com/qrK66pk38N- Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 24, 2020