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25.01.2020 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент массового ДТП в Москве попал на видео

Текст: Сергей Бабкин

Камеры уличного наблюдения запечатлели момент, когда на северо-востоке столицы столкнулись шесть автомобилей. Кадры обнародовала в Twitter городская ГИБДД.

Судя по этому видео, водитель черного авто явно превысил скорость и врезался в машину, стоявшую в полосе разворота. Потом в аварию попали еще четыре автомобиля.

По уточненным данным, ДТП произошло вчера у дома №84 на Бутырской улице. Погиб один человек, пострадали двое. Один из раненых - несовершеннолетний.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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