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25.01.2020 21:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Семь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Калужской области.

Авария произошла в 18.35 на 11 километре трассы Калуга - Орел. Автобус MAN, направлявшийся с паломниками из Козельска в Московскую область, съехал в кювет и опрокинулся набок.

Под Костромой четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

- По предварительным данным, 66-летний водитель не справился с управлением, - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

В автобусе находился 31 человек, пострадали семеро. Четыре человека доставлены в областную больницу Калуги, опасности для жизни нет.

- У двоих легкие травмы, еще двое обследуются, - рассказала агентству дежурный врач приемного отделения. Еще троим пострадавшим медпомощь была оказана на месте ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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