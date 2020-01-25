Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

Семь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Калужской области.

Авария произошла в 18.35 на 11 километре трассы Калуга - Орел. Автобус MAN, направлявшийся с паломниками из Козельска в Московскую область, съехал в кювет и опрокинулся набок.

- По предварительным данным, 66-летний водитель не справился с управлением, - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

В автобусе находился 31 человек, пострадали семеро. Четыре человека доставлены в областную больницу Калуги, опасности для жизни нет.

- У двоих легкие травмы, еще двое обследуются, - рассказала агентству дежурный врач приемного отделения. Еще троим пострадавшим медпомощь была оказана на месте ДТП.