Под Костромой четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

Четыре человека стали жертвами аварии с участием ВАЗ-2110 и грузовика МАЗ, перевозившего лес, сообщили в ГУ МВД по Костромской области.

Трагедия произошла около 21.00 пятницы на 27 километре трассы Судиславль-Галич-Чухлома. "Десятка" с 22-летним водителем влетела под остановившийся для проверки технического состояния лесовоз.

- Нагруженный лесом МАЗ с полуприцепом ехал из Судиславля в сторону Костромы. Водитель остановился осмотреть машину и, когда уже садился за руль, почувствовал удар в прицеп сзади, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Александр Дугарев.

ВАЗ-2110 на полном ходу влетела под лесовоз, находившиеся внутри четыре человека погибли. Жертвам ДТП от 21 до 25 лет, все они жители Парфеньевского района.

- Состояние дороги было нормальным, трасса обработана пескосоляной смесью, - отметили в полиции.